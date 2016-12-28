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Поисковые работы на берегу Черного моря после крушения Ту-154 пока не дали результатов
Общество

Поисковые работы на берегу Черного моря после крушения Ту-154 пока не дали результатов

Сегодня 9:44
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Поисковые работы на берегу Черного моря после крушения Ту-154 пока не дали результатов

Сочи, 28 декабря. Поисковые работы кубанских спасателей на берегу после крушения самолета Ту-154 в Сочи пока не дают результатов. Об этом рассказали в краевой аварийно-спасательной службе «Кубань-спас».

Поисково-спасательные работы в Черном море идут четвертый день. В поисках на берегу заняты 206 кубанских спасателей. Они работают в девяти отрядах. Также привлечены 30 аварийно-спасательных автомобилей и 17 световых башен.

Спасатели рассредоточены на участке от Лоо до Мацесты. Они ведут поисковые работы на протяжении около 25 километров береговой полосы.

Как отметили в «Кубань-спас», на берег пока ничего не выносило.

Напомним, Ту-154 потерпел крушение в воскресенье. Ранее сообщалось, что более 1500 обломков Ту-154 обнаружены на дне Черного моря.

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Алия Шарафутдинова
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