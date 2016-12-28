Донецк, Дебальцево и южные села ДНР попали под минометный обстрел ВСУ

Донецк, 28 декабря. Подразделения ВСУ подвергли минометным обстрелам южные села Донецкой народной республики (ДНР), окрестности Дебальцево и западную окраину Донецка. По словам источника в силовом ведомстве, противник открывал огонь из минометов калибрами 120 и 82 мм.

Согласно приведенным данным, с 18.00 до 02.00 украинские военные выпустили 128 мин по селам Григоровка, Саханка, Ленинское Тельмановского и Новоазовского районов на юге ДНР, окрестностям Дебальцево и по поселку Трудовские на западе Донецка.

Как рассказал источник, противник также выпустил десятки снарядов из гранатометов и БМП. В настоящее время уточняется информация о разрушениях и пострадавших.

Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в разговоре с агентством НСН заявил, что за постоянными обстрелами со стороны ВСУ стоят политические мотивы.

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Ранее сообщалось, что киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики.