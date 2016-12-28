Полиция задержала в Москве подростка, убившего 10-летнего брата

Москва, 28 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве ребенка в Москве.

В ходе розыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлен и задержан по подозрению в совершении убийства 17-летний брат потерпевшего. По данным следствия, во время допроса молодой человек полностью сознался в преступлении.

В ходе проведения следственных действий установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии дыхательных путей (удушение). В настоящее время выясняются все подробности преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в минувший вторник в московской квартире одного из жилых домов, который расположен на Ломоносовском проспекте, было обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. От полученных телесных повреждений подросток скончался на месте.