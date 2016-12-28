Экономист: Украина может падать в пропасть бесконечно

Киев, 28 декабря. Неутешительный прогноз на экономическое будущее Украины дал Федеральному агентству новостей (ФАН) Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса, экс-заместитель председателя НБУ.

«2017-й год будет очень похож на 2016-й для Украины. Оснований для оптимизма нет. Цены вырастут примерно на 10%, девальвация гривны составит 5-6%, а в этом году была 10%. Т.е. макроэкономические показатели не изменятся. В прошлом году падение доходов населения составило порядка 20%, поэтому в украинском обществе оптимизма не прибавится», - прогнозирует эксперт.

При этом изменить ситуацию с помощью иностранных инвестиций не удастся, поскольку их не будет или они будут незначительны, предполагает ректор Международного института бизнеса.

«Без реальных и массовых иностранных инвестиций в экономику ничего не изменится в стране. В следующем году я не верю в большие инвестиции, думаю, от МВФ и ЕС будут поступать крайне небольшие деньги. Можно падать в пропасть бесконечно. Если сравнивать, что было 100 лет назад на территории Украины и сейчас, в принципе, ничего не изменилось, все тоже самое», - отмечает экономист.

Другой эксперт, тоже бывший экс-глава Нацбанка, Ярослав Солтис, назвал действия НБУ главной проблемой страны. «Наши банки берут долларовые кредиты в Европе под 10%, а экономику хотят перекредитовывать под 15%. А это смерть для бизнеса. Нацбанк запрещает брать кредиты больше 6%. И банки кредитуют лишь население, загоняя его в долговую яму. Я такие банки называю - поганые. В результате имеем падение доверия населения к гривне, стремление сохранять сбережения в валюте и уход экономики в тень», - заметил экс-банкир.

По прогнозам обоих специалистов, процесс дальнейшего разрушения банковской системы и, как следствие, разрушение экономики и падение уровня жизни граждан Украины будет продолжаться и в 2017 году.