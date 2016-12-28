Ученые выяснили, почему некоторые люди едят и не толстеют

Москва, 28 декабря. Ученые из Израиля выяснили, почему некоторые люди едят много сладкого и при этом не набирают лишнего веса.

Исследователи провели эксперимент. Они предложили группе добровольцев каждый день записывать в пищевой дневник информацию о съеденных продуктах.

Выяснилось, что у людей, не набирающих лишний вес при поедании сладкой пищи, и толстеющих при употреблении десертов, были различия в составе кишечной микрофлоры.

Как пишут местные СМИ, у первых микробиом кишечника перерабатывал еду с высокой скоростью и она не успевала превращаться в жировые отложения. Это помогали участникам эксперимента всегда быть в форме.

Ранее ученые раскрыли причины возвращения лишнего веса.