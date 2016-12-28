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Жестокое убийство медведя в якутской тундре обернулось уголовным делом
Общество

Жестокое убийство медведя в якутской тундре обернулось уголовным делом

Сегодня 9:45
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Жестокое убийство медведя в якутской тундре обернулось уголовным делом

Якутск, 28 декабря. Уголовное дело возбуждено по факту жесткой расправы над медведем в якутской тундре, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Саха (Якутия).

Следствие установило, что автомашины «Урал», на которых совершена травля животного, являются собственностью компании, осуществляющей работы в области воспроизводства минерально-сырьевой базы и изучения недр в Якутии. Правоохранители также произвели осмотр транспортных средств.

Убийство медведя совершили вахтовые работники, осуществлявшие свою деятельность в Булунском районе республики, отмечают в ведомстве.

Так, по факту размещенной в сети Интернет видеозаписи, содержащей кадры жестокой расправы над бурым медведем, а также по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ, следственными органами СК России по Республике возбуждено уголовное дело.

Как сообщала «Газета.ру», видео со зверским убийством медведя якутскими живодерами передали в МВД для проведения проверки.

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Тимур Румянцев
#якутия #медведь
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