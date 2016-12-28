Сирия: армия Турции уничтожила 44 террориста ИГИЛ в Аль-Бабе

Анкара, 28 декабря. Несколько десятков боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ) уничтожено в результате операции турецких военнослужащих в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил в среду телеканал ТРТ.

Согласно данным телеканала, в ходе спецоперации «Щит Евфрата» в районе сирийского города Аль-Баб было уничтожено 44 боевика, еще 117 радикалов пострадали. Также турецкие военные уничтожили заминированное транспортное средство, которое, вероятно, предназначалось для совершения террористического акта.

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