Житель Красноярского края изнасиловал трех маленьких падчериц

Красноярск, 28 декабря. Правоохранительные органы Красноярского края арестовали 55-летнего жителя Лесосибирска, который подозревается в растлении трех своих несовершеннолетних падчериц.

Согласно предварительной информации, мужчина не менее 25 раз насиловал приемных дочерей в возрасте шести, восьми и двенадцати лет. Все преступления были совершены в период с октября по ноябрь 2016 года, а также весной 2015 года.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю.