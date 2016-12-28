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Ученые нашли в бананах белок, уничтожающий ВИЧ
Общество

Ученые нашли в бананах белок, уничтожающий ВИЧ

Сегодня 9:22
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Ученые нашли в бананах белок, уничтожающий ВИЧ

Нью-Йорк, 28 декабря. Ученые выяснили, что бананы способны бороться с вирусами гриппа, гепатита C и ВИЧ. По мнению специалистов, белок лектин может успешно противостоять данным заболеваниям.

Как пишут американские СМИ, исследователи из 26 стран обнаружили в составе бананов белки и гликопротеины лектины. Они способны определять вирусы по сахару в их структуре и блокировать распространение инфекции по организму.

В ходе экспериментов, банановый белок с формулой Н84Т исцелил лабораторных мышей от гриппа. На данный момент эксперты разрабатывают на основе данных лекарство.

Ученые предполагают, что банановый лектин также может препятствовать заражению гепатитом C и даже блокировать ВИЧ.

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Алия Шарафутдинова
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