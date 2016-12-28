Самолет из Германии экстренно сел в Москве из-за пытавшейся повеситься пассажирки

Москва, 28 декабря. Авиалайнеру, который совершал перелет из Франкфурта-на-Майне в китайский город Чэнду пришлось в экстренном порядке приземлиться в Москве, когда стало известно, что 26-летняя пассажирка из Бразилии попыталась совершить самоубийство в туалетной кабинке.

Самолет приземлился в «Шереметево» во вторник в 23.33. Несостоявшуюся воздушную самоубийцу по имени София срочно госпитализировали в реанимацию одной из московских больниц с диагнозом «стриангуляционная асфиксия». Авиакомпания не сделала официальных комментариев по данному случаю.