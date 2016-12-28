Сенсационное открытие ученых: фильм «Один дома» опасен для жизни

Вашингтон, 28 декабря. Популярная новогодняя комедия «Один дома» может стать причиной серьезных травм и даже смерти. Психологи проанализировали фильм и пришли к шокирующему открытию.

Кинокомедия Криса Коламбуса «Один дома» — любимый фильм взрослых и детей, особенно в канун новогодних праздников, однако специалисты предупреждают о том, что он может нести смертельную опасность.

По мнению экспертов, фильм не просто демонстрирует героизм мальчика перед преступниками, но также в кинокартине есть немало кадров, повторив которые, ребенок может травмировать себя или окружающих. В фильме подросток использует разные хитрости, чтобы остановить бандитов. Юный зритель, посмотрев фильм, может подумать, что все действия мальчика правильные и последовать его примеру.

Кроме того, по мнению специалистов, «шутки» в фильме не отражают полной картины последствий. Например, от сильных ударов с высоты по голове может наступить смерть, точно также, как и от ожогов, которые получены в результате ударов электрическим током.