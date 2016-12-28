Более 1500 обломков Ту-154 обнаружены на дне Черного моря

Москва, 28 декабря. Спасатели нашли на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море тела еще трех погибших — таким образом, общее число найденных тел достигло 15. Как рассказали журналистам источники в силовых структурах, за время поисковой операции в Черном море также найдено более 1,5 тысяч обломков и фрагментов упавшего самолета.

Согласно приведенной информации, треть из них — 567 — уже подняты на поверхность. Пока не найдены расположенные в хвостовой части самолета два бортовых самописца.

Как сообщала «Газета.ру», специалисты обнаружили в полутора километрах от берега несколько разбросанных по дну обломков размером от 0,5 до 3 метров.

Ранее стало известно, что черный ящик, поднятый со дна Черного моря, был доставлен в Центральный научно-исследовательский институт ВВС.

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.