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Сирия: САА отбила наступление боевиков на Алеппо
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Сирия: САА отбила наступление боевиков на Алеппо

Сегодня 9:20
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САА отбили наступление боевиков на Алеппо

Алеппо, 28 декабря. Республиканская гвардия САР и батальон курсантов успешно отбили внезапную атаку группировки «Джейш-эль-Фатх» в районе училища ВВС на юго-западной окраине Алеппо.

Исламисты предприняли очередную попытку занять одну из высот восточнее района училищ. Однако, несмотря на темное время суток и относительную бесшумность передвижения штурмовых групп, боевики были вовремя замечены дежурным расчетом и обстреляны гвардейцами из двух крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Завязавшаяся перестрелка послужила причиной краткого замешательства гвардейцев и курсантов, так как обстрел их позиций боевики вели из нескольких разрушенных зданий, находящихся на нейтральной полосе.

Факт оперативного проникновения боевиков на нейтральную полосу не был своевременно зафиксирован бойцами правительственных сил, и о точной численности штурмовых групп террористов, согласно информации, полученной корреспондентами Федерального агентства новостей от командира взвода курсантов, можно было лишь догадываться.

В свою очередь своевременное взаимодействие с несколькими взводами «Хезболлы», бесшумно зашедшими в тыл наступающим боевикам «Джейш-эль-Фатх», вынудил последних предпринять отчаянный рывок к передовым позициям республиканской гвардии в районе авиационного училища, где большинство участников ночной атаки были уничтожены огнем крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм. В настоящий момент бойцы «Хезболлы» проводят осмотр и зачистку зданий на нейтральной полосе, опасаясь наличия в развалинах как минимум еще одной штурмовой группы боевиков.

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Кирилл Оттер
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