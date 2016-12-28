Ученые бьют тревогу: в России появился уникальный штамм ВИЧ

Москва, 28 декабря. Российские эпидемиологи заявили об образовании в России нового штамма вируса ВИЧ, которого прежде нигде не видели. Об этом в среду рассказал заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов.

Вирус мутировал в результате смешения штамма А1, который прежде был в России, и штамма А63, который в страну завезли мигранты из Средней Азии.

«У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной, чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется», — отметил Карамов.

По словам ученого, новый ВИЧ гораздо опаснее того, что был прежде. Заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского предложил создать межведомственную комиссию по изучению вируса иммунодефицита человека, которой будет заведовать РАН.