FAN-TV Лента новостей
Ученые бьют тревогу: в России появился уникальный штамм ВИЧ
Общество

Ученые бьют тревогу: в России появился уникальный штамм ВИЧ

Сегодня 9:13
44

Ученые бьют тревогу: в России появился уникальный штамм ВИЧ

Москва, 28 декабря. Российские эпидемиологи заявили об образовании в России нового штамма вируса ВИЧ, которого прежде нигде не видели. Об этом в среду рассказал заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов.

Вирус мутировал в результате смешения штамма А1, который прежде был в России, и штамма А63, который в страну завезли мигранты из Средней Азии.

«У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной, чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется»,  — отметил Карамов.

По словам ученого, новый ВИЧ гораздо опаснее того, что был прежде. Заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского предложил создать межведомственную комиссию по изучению вируса иммунодефицита человека, которой будет заведовать РАН. 

комментарии
Геннадий Плющев
Новости партнеров
Эксклюзив

Битва за Дейр-эз-Зор: сирийская авиация уничтожила топливный склад ИГИЛ

Сегодня 9:08
58

Сирия новости 28 декабря 2016 7.00: у Пальмиры готовится битва за газ, в Ракке коалиция снова отбомбилась по союзникам

Сегодня 7:00
568

Сирия новости 27 декабря 2016 22.30: боевики казнили жителя Даръа, смертник ИГ атаковал КПП под Мосулом

Вчера 22:30
464

Сирия сегодня: дань памяти Доктору Лизе, Иран отказался работать с американскими «создателями» ИГИЛ

Вчера 21:02
725

Новости США: Клинтон заговорила, Трамп разбил мечты Обамы, Мосул и Ракку освободят в 2018-м

Вчера 20:21
1240
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Налетчик передумал грабить банк в Москве из-за отказа сотрудника выдать деньги

9:16

Названы имена претендентов на пост посла США в России при Трампе

9:14

Ученые бьют тревогу: в России появился уникальный штамм ВИЧ

9:13

Восьмиклассник в Ленобласти едва не лишился глаз, прикурив сигарету от кипятильника

9:12

Пьяный шестиклассник попал в больницу после избиения неизвестным в Петербурге

9:12

Битва за Дейр-эз-Зор: сирийская авиация уничтожила топливный склад ИГИЛ

9:08

Петербургский десятиклассник попал в больницу с острым отравлением алкоголем

9:04

Полиция арестовала в Нижнем Новгороде похитителей пяти картин Левитана

9:01

Китай запустил новые спутники для зондирования поверхности Земли

8:56

Донбасс: ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня

8:49

Число найденных жертв крушения самолета Ту-154 достигло 15

8:45

России угрожает новый опасный вирус иммунодефицита человека

8:41
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Налетчик передумал грабить банк в Москве из-за отказа сотрудника выдать деньги
Читать
Закрыть