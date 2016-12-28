Восьмиклассник в Ленобласти едва не лишился глаз, прикурив сигарету от кипятильника

Санкт-Петербург, 28 декабря. Восьмиклассник получил тяжелые травмы глаза, пытаясь прикурить от кипятильника в Ленинградской области.

Как стало известно ФАН, в прошлый вторник в 10.00 из Ленинградского областной детской клинической больницы поступило сообщение о том, что 27 декабря в 00.26 с контузией глазного яблока тяжелой

степени, ожогом роговицы тяжелой степени госпитализирован подросток 2002 года рождения, ученик 8 класса.

По словам матери, 26 декабря примерно в 19.00 в поселке имени Морозова ее сын, находясь в сарае, получил указанные телесные повреждения от взорвавшегося кипятильника, от которого он пытался прикурить сигарету.