Пьяный шестиклассник попал в больницу после избиения неизвестным в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 декабря. В больницу Петербурга госпитализирован избитый подросток, ученик шестого класса в состоянии алкогольного опьянения. Как стало известно ФАН, в УМВД России по Приморскому району поступило сообщение, что накануне в 19.36 от дома по улице Туристской в тяжелом состоянии госпитализирован подросток 2003 года рождения.

Так, врачи зафиксировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом носа со смещением. При этом пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказал сам подросток, его избил неизвестный.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.