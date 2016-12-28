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Битва за Дейр-эз-Зор: сирийская авиация уничтожила топливный склад ИГИЛ
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Битва за Дейр-эз-Зор: сирийская авиация уничтожила топливный склад ИГИЛ

Сегодня 9:08
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Битва за Дейр-эз-Зор: сирийская авиация уничтожила топливный склад ИГИЛ

Дейр-эз-Зор, 28 декабря. Четвертое авиакрыло сирийских ВВС силами четырех истребителей МИГ-21 уничтожило склад топлива одного из батальонов «Исламского государства» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации), расположенный в трех километрах от юго-восточных окраин города.

В ходе планирования операции предполагалось, что удар будет нанесен по ремонтной базе т.н. «техничек» — пикапов, используемых боевиками ИГ для атак смертников и регулярных обстрелов позиций САА. Однако результаты бомбардировки превзошли ожидания пилотов. Небольшой ангар, в котором, по данным разведки, должны были находиться ремонтная база и слесарная мастерская, оказался лишь вершиной айсберга. Под основным зданием, занимавшим скромную площадь примерно в 200 квадратных метров, оказалась вырыта система слабо укрепленных ям, в которых хранились бочки и канистры с горючим.

По информации из ряда военных источников Федерального агентства новостей, первые две атаки истребителей не увенчались успехом, и лишь завершающий удар зажигательной бомбой кустарного производства вызвал масштабный взрыв и дальнейший сильный пожар с обильным выделением дыма, свидетельствующие о явном несоответствии первичных разведданных действительности. В настоящий момент пожар на месте уничтоженного топливного склада продолжается, и ВВС САР наносят удары по укреплениям террористов, которые находятся к югу от Дейр-эз-Зора.

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Кирилл Оттер
#башар асад
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