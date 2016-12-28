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Названы имена претендентов на пост посла США в России при Трампе
Политика

Названы имена претендентов на пост посла США в России при Трампе

Сегодня 9:14
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Названы имена претендентов на пост посла США в России при Трампе

Вашингтон, 28 декабря. В качестве наиболее вероятных кандидатов на пост посла США в России при будущем президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе указывают на конгрессмена Дана Рорбахера и дипломата Томаса Грэма. По словам источников в Республиканской партии США, Трамп считает посла в РФ одним из ключевых фигур для нормализации отношений с Россией.

«Президент Дональд Трамп обновляет дипломатический корпус. В следующем году, возможно, будет назначен новый посол США в России, — рассказал «Известиям» источник в дипломатических кругах. — Это нормальный процесс, и все к нему готовы. Главными кандидатами на этот пост являются конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат, специалист по России Томас Грэм. Но есть и другие.»

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Валентин Меликов
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