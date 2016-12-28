Полиция арестовала в Нижнем Новгороде похитителей пяти картин Левитана

Москва, 28 декабря. Полиция задержала подозреваемых в краже пяти картин художника Левитана. Кроме того, злоумышленники подозреваются в совершении разбойных нападений на банк.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчины находятся под стражей.

В ходе обысков у 33- и 37-летних жителей Нижнего Новгорода нашли более килограмма кокаина и одну из похищенных картин. Вскоре правоохранительные органы обнаружили остальные четыре полотна. Кроме того, задержан 29-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, находящийся в розыске.

Напомним, картины «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы» были похищены в 2014 году из музея художника Левитана в Плесе Ивановской области.