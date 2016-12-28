Налетчик передумал грабить банк в Москве из-за отказа сотрудника выдать деньги

Москва, 28 декабря. Попытка ограбить банк обернулась неудачей для неизвестного злоумышленника: мужчина ушел ни с чем, получив отказ в выдаче денежных средств. Как стало известно, днем во вторник правоохранители получили сообщение о том, что в АО "Банк" на Варшавском шоссе сработала сигнализация.

Как рассказали в ГУ МВД по Москве, прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный, угрожая кассиру пистолетом в помещении АО "Банк", потребовал передать ему деньги, но, получив отказ, скрылся.

В настоящее время горе-грабитель объявлен в розыск, передает Life.

Напомним, в центре Петербурга утром 27 декабря было найдено тело 57-летней женщины.