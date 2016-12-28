Донбасс: ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня

Луганск, 28 декабря. Киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом рассказали в оборонном ведомстве республики.

ВСУ обстреляли район Калиновки четыре раза. Они применили минометы калибра 82 мм.

Район памятника князю Игорю подвергся обстрелу дважды. Украинские военные стреляли из подствольных гранатометов.

Также был обстрелян населенный пункт Славяносербск. Украинские силовики применили 82-мм минометы.

Напомним, трехсторонняя Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась 21 декабря о прекращении огня с 24 декабря.