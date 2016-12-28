Китай запустил новые спутники для зондирования поверхности Земли

Пекин, 28 декабря. Два новых спутника были запущены при помощи китайской ракеты-носителя «Великий поход-2D» с космодрома «Тайюань», расположенного в северной части провинции Шаньси. Парные спутники «Гаоцзин-1» предназначены для дистанционного зондирования земной поверхности.

Аппараты, предназначенные для высотной съемки Земли и научных экспериментов, будут использоваться на коммерческой основе. В 2017 году группировка спутников «Гаоцзин-1» будет дополнена еще двумя аппаратами. Спутники способны передавать фотографии земной поверхности, при этом минимальный размер объекта, который они способны заметить, составляет всего 50 сантиметров.