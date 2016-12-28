Более 40 машин столкнулись в Канаде, пострадали 15 человек

Москва, 28 декабря. Не менее 15 человек пострадали в крупной аварии на западе Канады.

Как передает CBC, ДТП произошло накануне вечером. В городе Онтарио столкнулись от 30 до 40 автомобилей.

В результате аварии пострадали около 15 человек. Они были госпитализированы. Врачи диагностировали у пострадавших легкие ранения.

Сообщается, что всего за несколько часов в полицию провинции Онтарио поступили сообщения о более 70 столкновениях. Причиной ДТП стала гололедица на дорогах.

Ранее сообщалось, что жертв ДТП двухэтажного автобуса и фуры в Канаде эвакуируют вертолетом.