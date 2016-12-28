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Число найденных жертв крушения самолета Ту-154 достигло 15
Общество

Число найденных жертв крушения самолета Ту-154 достигло 15

Сегодня 8:45
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Число найденных жертв крушения самолета Ту-154 достигло 15

Сочи, 28 декабря. На дне Черного моря на месте крушения воздушного судна министерства обороны России Ту-154 обнаружены еще три тела. Общее число найденных жертв крушения составляет 15.

Согласно данным РИА Новости, которое ссылается на свои источники, всего обнаружено 223 фрагмента тел погибших. Сообщается, что в поисках участвуют 45 судов, 12 самолетов, а также пять вертолетов.

Ранее появилась информация о том, что во вторник в ходе поисково-спасательной операции водолазами со спасательного судна «Эпрон» было найдено тело еще одного погибшего.  

Напомним, 25 декабря в 05.27 (мск) самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море. Следствие рассматривает три приоритетные версии авиакатастрофы, среди которых человеческий фактор, некачественное топливо, погодные условия. 

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