России угрожает новый опасный вирус иммунодефицита человека

Москва, 28 декабря. О появлении в России нового опасного вируса иммунодефицита человека было объявлено на заседании президиума Российской академии наук. По словам заведующего иммунологической лабораторией Института вирусологии Эдуарда Карамова, новый штамм ВИЧ образовался при смешении с агентом, занесенным из Центральной Азии.

«Ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG, — рассказал Карамов. — Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей».

По словам ученого, ситуация с заражением требует скорейшего введения новых видов контрольных и профилактических мер.