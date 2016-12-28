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России угрожает новый опасный вирус иммунодефицита человека
Общество

России угрожает новый опасный вирус иммунодефицита человека

Сегодня 8:41
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России угрожает новый опасный вирус иммунодефицита человека

Москва, 28 декабря. О появлении в России нового опасного вируса иммунодефицита человека было объявлено на заседании президиума Российской академии наук. По словам заведующего иммунологической лабораторией Института вирусологии Эдуарда Карамова, новый штамм ВИЧ образовался при смешении с агентом, занесенным из Центральной Азии.

«Ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG, — рассказал Карамов. — Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей».

По словам ученого, ситуация с заражением требует скорейшего введения новых видов контрольных и профилактических мер.

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Валентин Меликов
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