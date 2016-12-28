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Ученые: Отсутствие овощей и фруктов в рационе молодежи смертельно опасно
Общество

Ученые: Отсутствие овощей и фруктов в рационе молодежи смертельно опасно

Сегодня 8:36
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ав

Москва, 28 декабря. Регулярное употребление фруктов и овощей в молодости снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте на 26%.

По мнению ученых, отсутствие свежих овощей и фруктов в рационе молодых людей может стать смертельно опасным. Специалисты считают, что здоровый рацион в молодости может избавить от сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте.

Эксперты провели эксперимент с участием молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Добровольцев разделили на две группы.

В одной юноши и девушки ежедневно съедали фрукты или овощи, в другой — по три порции свежих продуктов.

Спустя два десятилетия испытуемые прошли процедуру томографии, которая показала, сколько кальция содержится в их артериях и сердце. Выяснилось, что у тех, кто предпочитал есть фрукты и овощи, риск болезней сердца и сосудов был на 26% меньше.

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Алия Шарафутдинова
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