Ученые: Отсутствие овощей и фруктов в рационе молодежи смертельно опасно

Москва, 28 декабря. Регулярное употребление фруктов и овощей в молодости снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте на 26%.

По мнению ученых, отсутствие свежих овощей и фруктов в рационе молодых людей может стать смертельно опасным. Специалисты считают, что здоровый рацион в молодости может избавить от сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте.

Эксперты провели эксперимент с участием молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Добровольцев разделили на две группы.

В одной юноши и девушки ежедневно съедали фрукты или овощи, в другой — по три порции свежих продуктов.

Спустя два десятилетия испытуемые прошли процедуру томографии, которая показала, сколько кальция содержится в их артериях и сердце. Выяснилось, что у тех, кто предпочитал есть фрукты и овощи, риск болезней сердца и сосудов был на 26% меньше.