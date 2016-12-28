Назван топ-5 популярнейших авто с пробегом в России

Москва, 28 декабря. Автомобильные эксперты проанализировали российский рынок и определили самые популярные автомобили с пробегом. Отмечается, что за 11 месяцев уходящего года в России было реализовано 3 295 180 авто, что меньше на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Американский автомобиль Ford Focus по-прежнему лидирует у россиян в рейтинге самых популярных подержанных авто. В этом году производитель реализовал 123 682 транспортных средств, что на 5,6% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Японский производитель Toyota Corolla также уменьшил продажи — в этом году владельцами японского авто стали 105 213 россиян. А вот седан Toyota Camry увеличил продажи на 3%, продав 68 684 легковых автомобилей. Джип Chevrolet Niva и седан Renault Logan заняли четвертое и пятое места соответственно.