Ученые нашли ген, обрекающий людей на алкоголизм

Москва, 28 декабря. Ученые заявили, что пристрастие к алкоголю контролируют особый ген. Исследователи утверждают, что за желание выпить отвечает ген KLB.

Как пишет PNAS, эксперты нашли данный ген у 40% населения планеты.

Они провели эксперимент на лабораторных мышах, у которых удалили контрольный ген KLB. В сравнении с контрольной группой, у подопытных грызунов наблюдалось явное пристрастие к алкоголесодержащим напиткам. Это означает, что ген и его мутации могут «обречь» человека на алкогольную зависимость.

Ранее сообщалось, что ученые приравняли алкоголь к лекарству от депрессии.