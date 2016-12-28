Торговый центр в США эвакуировали из-за угрозы вооруженного нападения

Гранд-Шут, штат Висконсин, 28 декабря. Посетителей торгового центра Fox River Mall в Висконсине были эвакуированы после сообщения о том, что в торговом центре находится вооруженный мужчина.

По словам работников и посетителей центра, в какой-то момент было объявлено о всеобщей эвакуации. Покупатели немедленно покинули торговый центр, а сотрудники магазинов закрыли их и спрятались в дальних комнатах. При этом ни одного выстрела так и не прозвучало.

Спустя примерно полчаса всех выпустили. Полиция объявила, что опасность миновала, а подозреваемый в угрозе применения оружия удалился из торгового центра.