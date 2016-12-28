Стало известно, почему россияне стали меньше смотреть ТВ

Москва, 28 декабря. Российские граждане склонны больше доверять интернет-изданиям, нежели телевидению.

Согласно данным издания «Коммерсантъ», которое ссылается на статистику компании Deloitte, индекс доверия россиян к сетевым изданиям в уходящем году по-прежнему более высокий. Кроме того, граждане РФ стали на целых 18 минут проводить больше времени в интернете. Правда, индекс доверия в целом упал и к ТВ-программам, и к интернет-сайтам по сравнению с прошлым годом.

Специалисты подсчитали, что в уходящем году индекс доверия к информационным интернет-изданиям снизился до 35%, а в 2015 году он был выше на 5%. Что касается телевидения, россияне также стали меньше ему доверять. Индекс доверия снизился на 1% и составил 28%.

Зато, по данным экспертов, индекс доверия к печатным изданиям вырос с 2% до 3%.