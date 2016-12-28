Руководителем «Уралвагонзавода» может стать замглавы Минпромторга

Москва, 28 декабря. «Уралвагонзавод», акции которого были переданы корпорации «Ростех», может возглавить заместитель министра промышленности и торговли России Александр Потапов.

Отмечается, что назначение «эффективного антикризисного управленца» Потапова является уже решенным вопросом. Как пишет «Коммерсант», судьба нынешнего руководителя предприятия еще не определена.

Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин, недовольный работой «Уралвагонзавода», предложил сменить администрацию предприятия. Соответствующее письмо он написал президенту России Владимир Путину в сентябре.