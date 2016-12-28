FAN-TV Лента новостей
Сильный взрыв прогремел возле мечети в Кабуле
Происшествия

Сильный взрыв прогремел возле мечети в Кабуле

Сегодня 8:13
41

Сильный взрыв прогремел возле мечети в Кабуле

Кабул, 28 декабря. Мощный взрыв прогремел на одном из шоссе афганской столицы около 9 утра по местному времени. Взрыв прогремел в западной части города, неподалеку от мечети Ал-Захра.

По предварительным данным, взрыв был террористическим актом, направленным против члена парламента страны. Как стало известно TOLO News из собственных источников, парламентарий Факури Бехишти был ранен при взрыве, его телохранитель погиб. На месте подрыва остался их сильно поврежденный автомобиль. Сведения о других жертвах или раненых пока отсутствуют.

комментарии
Валентин Меликов
Новости партнеров
Эксклюзив

Битва за Дейр-эз-Зор: сирийская авиация уничтожила топливный склад ИГИЛ

Сегодня 9:08
37

Сирия новости 28 декабря 2016 7.00: у Пальмиры готовится битва за газ, в Ракке коалиция снова отбомбилась по союзникам

Сегодня 7:00
517

Сирия новости 27 декабря 2016 22.30: боевики казнили жителя Даръа, смертник ИГ атаковал КПП под Мосулом

Вчера 22:30
458

Сирия сегодня: дань памяти Доктору Лизе, Иран отказался работать с американскими «создателями» ИГИЛ

Вчера 21:02
715

Новости США: Клинтон заговорила, Трамп разбил мечты Обамы, Мосул и Ракку освободят в 2018-м

Вчера 20:21
1220
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Петербургский десятиклассник попал в больницу с острым отравлением алкоголем

9:04

Полиция арестовала в Нижнем Новгороде похитителей пяти картин Левитана

9:01

Китай запустил новые спутники для зондирования поверхности Земли

8:56

Донбасс: ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня

8:49

Число найденных жертв крушения самолета Ту-154 достигло 15

8:45

России угрожает новый опасный вирус иммунодефицита человека

8:41

Более 40 машин столкнулись в Канаде, пострадали 15 человек

8:39

Ученые: Отсутствие овощей и фруктов в рационе молодежи смертельно опасно

8:36

Торговый центр в США эвакуировали из-за угрозы вооруженного нападения

8:33

Назван топ-5 популярнейших авто с пробегом в России

8:32

Ученые нашли ген, обрекающий людей на алкоголизм

8:21

Стало известно, почему россияне стали меньше смотреть ТВ

8:20
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Петербургский десятиклассник попал в больницу с острым отравлением алкоголем
Читать
Закрыть