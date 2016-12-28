Сильный взрыв прогремел возле мечети в Кабуле

Кабул, 28 декабря. Мощный взрыв прогремел на одном из шоссе афганской столицы около 9 утра по местному времени. Взрыв прогремел в западной части города, неподалеку от мечети Ал-Захра.

По предварительным данным, взрыв был террористическим актом, направленным против члена парламента страны. Как стало известно TOLO News из собственных источников, парламентарий Факури Бехишти был ранен при взрыве, его телохранитель погиб. На месте подрыва остался их сильно поврежденный автомобиль. Сведения о других жертвах или раненых пока отсутствуют.