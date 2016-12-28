Спецслужбы США опасаются массовых беспорядков при инаугурации Трампа

Нью-Йорк, 28 декабря. Спецслужбы США и полиция американской столицы считают, что обеспечение безопасности во время церемонии инаугурации Дональда Трампа 20 января в Вашингтоне может стать одной из самых сложных операций в мире.

Как пишет The New York Times, на данный момент идет усиленная подготовка к предотвращению возможных столкновений между сторонниками Трампа и теми, кто не доволен исходом выборов.

Ожидается, что на инаугурацию приедут около одного миллиона сторонников Трампа. По данным спецслужб, в этот день возможны массовые демонстрации протеста.

Напомним, инаугурации 45-го президента США пройдет 20 января на Капитолийском холме у здания Конгресса.