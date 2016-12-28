Несколько десятков пациентов эвакуированы из-за пожара в больнице Тувы

Тува, 28 декабря. Сотрудники кожно-венерологического диспансера в Кызыле эвакуировали из здания несколько десятков людей из-за возникшего пожара. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС Тувы со ссылкой на заместителя начальника ведомства Владислава Солонцова.

Так, согласно данным пресс-службы, пожар возник в комнате на втором этаже двухэтажного учреждения. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пожар. В результате ЧП пострадавших и жертв не было, поскольку сотрудники учреждения вовремя эвакуировали 30 человек.

Отмечается, что в ликвидации пожара участвовали 18 человек личного состава и 7 единиц техники.

По словам заместителя руководителя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кызылу и Кызылскому району, прошедшим летом в медицинском учреждении были обнаружены нарушения пожарной безопасности. Однако при повторной проверке осенью уходящего года все недочеты были исправлены.