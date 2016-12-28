АвтоВАЗ пообещал россиянам экономичный и дешевый внедорожник в 2017 году

Москва, 28 декабря. АвтоВАЗ планирует в следующем году выпустить битопливный внедорожник LADA 4х4 CNG.

Как рассказали в пресс-службе компании, новинка удивит россиян экономичностью и дешевизной в обслуживании. LADA 4х4 CNG является пятидверным внедрожником битопливной модификации. Автомобиль можно будет заправлять газом и бензином.

Машина обладает двигателем с восемью клапанами на 1,7 литров, в 75 лошадиных сил. Предполагаемая мощность LADA 4х4 CNG будет чуть меньше, нежели у предыдущих моделей бренда.