Московская полиция ищет подростка по подозрению в убийстве мальчика в квартире

Москва, 28 декабря. Сотрудники правоохранительных органов ищут несовершеннолетнего мальчика по подозрению в убийстве 10-летнего ребенка в Москве. Об этом в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно данным источника, по подозрению в убийстве на Ломоносовском проспекте в российской столице разыскивается 17-летний подросток. Он также отметил, что, возможно, одежда подозреваемого может быть в крови. Уточненных данных о родственной связи разыскиваемого и убитого нет, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы в квартире нашли убитого мальчика. Тело 10-летнего ребенка обнаружили с признаками насильственной смерти. В СМИ появилась информация о том, что в убийстве подозревается брат мальчика.