Неизвестный использовал газовую бомбу, чтобы ограбить банк в Москве

Москва, 28 декабря. Неизвестный преступник совершил минувшей ночью дерзкое ограбление банкомата в одном из банков Москвы. При ограблении неизвестный едва не взорвал жилой дом, в котором расположено отделение банка.

«Неизвестный вошел в отделение банка, расположенное в жилом доме номер 3 на Волоколамском шоссе около 04.00. Грабитель закачал в корпус банкомата газ, а после подорвал его. Из разрушенного терминала преступник забрал кассеты с деньгами и скрылся», — сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.