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Пушков: Эрдоган прав насчет поддержки ИГ коалицией во главе США
Политика

Пушков: Эрдоган прав насчет поддержки ИГ коалицией во главе США

Сегодня 7:40
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Пушков: Эрдоган прав насчет поддержки ИГ коалицией во главе США

Москва, 28 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прав, есть много фактов, подтверждающих поддержку террористических организаций со стороны США. Об этом рассказал в Twitter сенатор Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, заявление Анкары небезосновательно. США, по словам политика, активно поддерживают террористические организации. «Нелепы попытки Госдепа опровергнуть очевидное», - отметил он.

Напомним, ранее турецкий президент заявил о существовании доказательств того, как США поддерживают запрещенную в РФ террористическую группировку «Исламское государство».

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Алия Шарафутдинова
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