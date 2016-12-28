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Специалисты по высотному десантированию пополнят ряды ВДВ — Минобороны РФ
Россия

Специалисты по высотному десантированию пополнят ряды ВДВ — Минобороны РФ

Сегодня 7:40
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Специалисты по высотному десантированию пополнят ряды ВДВ — Минобороны РФ

Москва, 28 декабря. В российском министерстве обороны объявили о завершении в середине 2017 года подготовки около 1200 специалистов по высотному десантированию для Воздушно-десантных войск. Военнослужащих готовят на базе Центра специальной парашютной подготовки в Рязани.

Специалисты по высотному десантированию совершили более 12 тысяч прыжков с использованием специальной парашютной системы «Арбалет», которая позволяет осуществлять десантирование с высот более 4000 метров. Десантники-высотники способны переносить пониженное давление и атмосферное давление, выравнивать свой полет и планирование с большой высоты.

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Валентин Меликов
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