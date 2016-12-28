США готовят санкции за «вмешательство» России в президентские выборы

Вашингтон, 28 декабря. Администрация президента США Барака Обамы готовится объявить санкции и ответные меры за якобы вмешательство России в избирательный процесс в 2016 году.

Как пишет Washington Post со ссылкой на анонимные источники в Белом доме, на данный момент американское правительство находится на финальном этапе разработки ответных мер. Ожидается, что публичная часть ограничительных мер будет объявлена на этой неделе.

Как пишет Газета.Ru, США примут дипломатические меры и экономические санкции. Также источник сообщил, что США готовят кибератаки против России.

Ранее Кремль назвал «смешной чушью» сообщения о вмешательстве Путина в выборы США.