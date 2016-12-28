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Сирия: оппозиция призвала боевиков помочь попыткам достичь перемирия
Политика

Сирия: оппозиция призвала боевиков помочь попыткам достичь перемирия

Сегодня 7:21
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Сирия: оппозиция призвала боевиков помочь попыткам достичь перемирия

Москва, 28 декабря. Координатор сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам Рияд Хиджаб призвал группировки боевиков помочь «искренним региональным попыткам» достичь соглашения о прекращении огня в Сирии.

Как пишет Reuters, Высший комитет  по переговорам поддерживает изменения в расстановке вил в мире. Он выступает за «позитивные и искренние» попытки , являющиеся исходной точкой в достижении безопасности и стабильности.

Хиджаб рассказал, что комитет не приглашали участвовать в межсирийских переговорах в Астане.

Ранее сообщалось, что Иран рассчитывает на прекращение огня в Сирии после эвакуации Алеппо. 

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Алия Шарафутдинова
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