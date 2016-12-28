Дикие животные впервые прошли экотропой в приморской «Земле леопарда»

Владивосток, 28 декабря. Пресс-служба администрации Приморья сообщила, что первые дикие животные воспользовались специальным тоннелем на территории национального парка «Земля леопарда». Фотоловушки, установленные в тоннеле, зафиксировали, как по нему идут олени, косули и медведи.

Проход для диких животных длиной 575 метров соединяет две части «Земли леопарда», разделенные оживленной автодорогой, на которой ранее животные часто гибли. Ученые надеются, что новым путем миграции начнут пользоваться и редчайшие дальневосточные леопарды, которых осталось лишь около 80 особей.