Железнодорожная катастрофа в Индии: 14 вагонов сошли с рельсов

Москва, 28 декабря. Около 14 вагонов поезда сошли с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

Как пишет газета Times of India, в результате инцидента пострадали около 40 человек. Отмечается, что вагоны в составе экспресса Saeldah-Ajmer сошли с рельсов рано утром. На данный момент на месте аварии работают спасатели. Движение поездов затруднено.

Ранее сообщалось, что жертвами второго за сутки ДТП в Индии стали 10 человек, более 20 пострадали. В штате Тамилнад при столкновении автобуса с грузовиком погибли десять человек и более 20 получили серьезные травмы.