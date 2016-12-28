Снегопад оставил в темноте почти 20 тысяч человек в Канаде

Монреаль, 28 декабря. Примерно 17 тысяч человек остались без электричества после сильного снегопада с ледяным дождем в провинции Квебек на востоке Канады.

Согласно информации энергетической компании Hydro-Quebec главным образом из-за отключений электроэнергии пострадали жители южной и западной частей провинции.

Отмечается, что только в Монреале 1,4 тысяч потребителей остаются без света.

Местные СМИ сообщили, что аварийные бригады уже начали работу над восстановлением поврежденных участков линий электропередачи, однако сроки завершения аварийных работ и возвращения электричества в дома жителей провинции остаются неизвестными.