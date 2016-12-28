Алеппо: российские саперы очистили от мин почти тысячу гектар в городе

Алеппо, 28 декабря. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что саперы разминировали почти тысячу гектар в Восточном Алеппо.

Отмечается, что всего с 5 декабря была разминирована территория общей площадью 966 га. От взрывоопасных предметов очищено около 350 километров автомобильных дорог и 2149 зданий .

Всего было обезврежено около 14,7 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе более 6,7 тысяч самодельных взрывных устройств.

Только за минувшие сутки российские военнослужащие Международного противоминного центра разминировали четыре школы, девять мечетей и один детский сад в Восточном Алеппо.