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Мертвое море подарило ученым новые свитки на неизвестном языке
Технологии

Мертвое море подарило ученым новые свитки на неизвестном языке

Сегодня 6:22
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Мертвое море подарило ученым новые свитки на неизвестном языке

Иерусалим, 28 декабря. Израильские археологи обнаружили в пещере на территории пустынных гор, окаймляющих Мертвое море, новые свитки на неизвестном языке.

Сообщается, что свитки были обнаружены в Пещере черепов. По мнению специалистов, находка может быть написана на арамейском или иврите, но велика также вероятность того, что язык является неизвестным науке.

Отметим, что с 1947 по 1956 год в Иудейской пустыне было обнаружено около 870 свитков, часть из которых признана фактическим аналогом библейских десяти заповедей. Археологи продолжают исследовать сотни пещер в горах вокруг Мертвого моря, где 70 лет назад были обнаружены известные Кумранские рукописи.

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Ирина Лошкарева
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