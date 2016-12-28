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СМИ узнали, кто возглавит Уралвагонзавод
Россия

СМИ узнали, кто возглавит Уралвагонзавод

Сегодня 6:00
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СМИ узнали, кто возглавит Уралвагонзавод

Нижний Тагил, 28 декабря. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что наиболее вероятным кандидатом на пост генерального директора Уралвагонзавода является заместитель главы Минпромторга РФ Александр Потапов.

Согласно информации источников газеты «Коммерсант», вопрос о замене главы УВЗ практически решен. Сообщается, что кадровые перестановки будут произведены в первом квартале 2017 года.

В настоящее время проводится отбор потенциальных кандидатов, но в качестве наиболее вероятного сменщика действующего главы предприятия называется заместитель главы Минпромторга Александр Потапов, курирующий ОПК.

Отмечается, что топ-менеджеры в отрасли отзываются о нем, как о «системном человеке» и «антикризисном управленце», способном решить проблемы предприятия.

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Ирина Лошкарева
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