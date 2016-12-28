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Спасательное судно в Японском море буксирует в порт аварийный теплоход
Происшествия

Спасательное судно в Японском море буксирует в порт аварийный теплоход

Сегодня 5:38
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Спасательное судно в Японском море буксирует в порт аварийный теплоход

Владивосток, 28 декабря. Спасательное судно «Нефтегаз-55» взяло на буксир российский теплоход «Гранит», приписанный к порту Владивостока, у которого в Японском море сломался главный двигатель.

Представитель Приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота сообщил, что скорее всего, теплоход будет прибуксирован в приморский порт Козьмино в пятницу.

По его словам, погода в районе операции является благоприятной.

Также отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, угрозы загрязнения окружающей среды нет.

Согласно информации Морспасслужбы, на борту аварийного теплохода «Гранит» находится более 1 тысяч тонн груза и 307 тонн топлива.

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Ирина Лошкарева
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