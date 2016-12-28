Дамаск: сирийцы поздравили россиян с праздниками исполнением «Катюши»

Дамаск, 28 декабря. Жители Дамаска присоединились к всемирному песенному флешмобу дружбы народов #СпоемВместе и #Мир без войны» и поздравили россиян с наступающим Новым годом и Рождеством исполнением русских песен.

Сообщается, что после окончания службы в Храме Христа в столице Сирии, являющемся православным храмом антиохийского патриархата, собравшиеся сирийцы исполнили три песни — «Калинка-малинка», «Дорогой длинною» и «Катюша».

Напомним, что ранее эстафету данного песенного флешмоба уже приняли в Украине, Италии, Швеции и других странах мира.