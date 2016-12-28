Автомобиль с пассажирами рухнул в пропасть в Перу, есть жертвы

Лима, 28 декабря. Автомобиль, перевозивший 16 человек, упал в пропасть на юге Перу.

Сообщается, что ДТП произошло во вторник в регионе Аякучо на юге Перу. Машина упала с высоты 300 метров.

Жертвами случившегося стали 12 человек, еще трое получили ранения и доставлены в одну из местных больниц.

Водитель, управлявший автомобилем в момент инцидента, скрылся с места происшествия.

Согласно предварительным данным, причиной произошедшего стало то, что водитель не справился с управлением. Прибывшая на место ДТП полиция выясняет детали случившегося.